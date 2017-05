Continuar a ler

"Conseguimos ser uma equipa digna em todos os jogos e, paulatinamente, fomos subindo. Em torno de uma causa, que era sairmos de cada jogo de cabeça levantada. Conseguimos o prémio da qualificação europeia na última jornada", prosseguiu o treinador da formação madeirense, garantindo que "só soube o resultado" do encontro entre Rio Ave e Belenenses "no fim".



"Só ia perguntar se sofrêssemos um golo, tínhamos de fazer a nossa parte. Não foi fácil, podíamos ter sofrido e íamos ter que arriscar, mas o intervalo foi importante, deu para acalmar, fazer ajustes importantes e senti que dificilmente ia sofrer golo. Foi uma tentativa de controlar, primeiro, controlar, segundo, e controlar, terceiro, porque senti que o nulo ia ser uma realidade", confessa Daniel Ramos, historiando o trabalho ciclópico que teve de desenvolver até chegar... à Europa.



"Neste momento, o sabor é maior, mas tivemos de ultrapassar muitas coisas. Chegámos com a equipa abaixo da linha de água, com 3 pontos em 5 jogos e um 1 marcado. A equipa nunca mais perdeu em casa e terminou em sexto. Tivemos lesões graves, perdemos jogadores importantes, houve um sem número de coisas que nos foram acontecendo, ainda hoje perdemos dois laterais e acabámos com recursos", relembra o técnico da formação madeirense, que junto todo o grupo à sua volta, para festejar o êxito alcançado.



O treinador do Marítimo reconheceu este sábado, após o empate, sem golos, que qualifica a equipa insular para a próxima edição da Liga Europa, que mais importante do que apresentar bom futebol era alcançar um resultado que lhe permitisse atingir tal desiderato. No fundo, o objetivo foi alcançado."Independentemente do que se passasse, o apuramento era o principal e jogar bem ou mal era secundário. Há que aproveitar este momento, fazer a nossa festa, depois de uma recuperação notável", assumiu Daniel Ramos, considerando que o fundamental "foi reconquistar a auto-estima que a equipa tinha perdido".

