Continuar a ler

Desafio são 26 pontos



Confrontado com a possibilidade de chegar aos 30 pontos no final da primeira volta, no que seria a melhor de sempre – conforme Record deu ontem conta – Daniel Ramos revelou que há pelo menos uma meta definida. "Aquilo que tracei como objetivo internamente foi superar os 26 pontos da época passada. Se somarmos os três pontos com o Estoril ficaremos mais perto desse registo e, depois, se conseguirmos os 30 pontos seria excecional", finalizou. Confrontado com a possibilidade de chegar aos 30 pontos no final da primeira volta, no que seria a melhor de sempre – conforme Record deu ontem conta – Daniel Ramos revelou que há pelo menos uma meta definida. "Aquilo que tracei como objetivo internamente foi superar os 26 pontos da época passada. Se somarmos os três pontos com o Estoril ficaremos mais perto desse registo e, depois, se conseguirmos os 30 pontos seria excecional", finalizou.

O técnico do Marítimo está preparado para encontrar hoje um Estoril diferente do que vinha sendo hábito, por força da estreia do novo treinador. "Estamos avisados para a qualidade do adversário e sabemos que temos alguma desvantagem, no sentido de que a mudança de treinador altera sempre alguma coisa, como a estrutura, o sistema, o estilo de jogo e a própria forma de atuar. Pode trazer ali alguma surpresa e temos de estar alertas e precavidos para darmos uma boa resposta", assinalou Daniel Ramos, reconhecendo que o fator Ivo Vieira pode motivar o adversário. "Pode ditar algum acreditar do Estoril, pois já passou por aqui e conhece a casa e os jogadores", recordou.Daniel Ramos, de 46 anos, sabe que a classificação do opositor é enganadora. "O valor do Estoril é maior do que diz a classificação. Se calhar, alguns adeptos veem-na como uma equipa fraca por estar no fundo da tabela e vir de uma série negativa. Não é verdade. O Estoril não está em dificuldades por falta de valores individuais, mas por não se ter encontrado como equipa", notou. O treinador pede o apoio da "fortaleza" dos Barreiros e está ciente de que todos querem bater o recorde de invencibilidade do Marítimo em casa. "De certeza absoluta que as outras equipas pensam em ser os primeiros a derrotar-nos aqui. O que é certo é que ninguém tem conseguido, por mérito nosso", observou.

Autor: Gonçalo Vasconcelos