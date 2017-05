Daniel Ramos cumpriu o prometido e pagou esta segunda-feira o almoço ao plantel do Marítimo. Depois do leitão aos 40 pontos, seguiu-se o marisco aos 50, curiosamente a pontuação final que permitiu obter o desejado 6.º lugar e consequente apuramento para a Liga Europa.O almoço decorreu num restaurante da zona velha da cidade, reunindo plantel, equipa técnica, direção e staff de apoio.Antes de partir para férias, a equipa ainda se desloca à Quinta Vigia, residência oficial do presidente do governo madeirense, Miguel Albuquerque, para ser alvo de mais uma homenagem.

Autor: Gonçalo Vasconcelos