O técnico falou depois sobre o triunfo insular: "Estamos satisfeitos pelo regresso às vitórias. Satisfeito com o comportamento da equipa. Algumas dificuldades iniciais, mas acho que depois do golo, houve alguns ajustes, crescemos no jogo e conseguimos uma vitória segura. Nós queremos ver um processo crescente e tentar consolidá-lo. Esta consolidação de comportamentos, de vitórias é algo difícil de atingir. Não estamos totalmente satisfeitos porque ainda queremos consolidar muita coisa. Ainda não somos uma equipa que domina muito mais o jogo. O que nós somos é uma equipa organizada, disponível, com grande sentido de ajuda".



O Caldeirão voltou a ser uma fortaleza e Daniel Ramos admitiu que não é a mesma coisa jogar em casa ou fora: "É muito diferente, porque temos entre 5.000 e 8.000 [adeptos] aqui e fora de casa temos entre 20 e 50. Depois há ainda uma barreira mental que estamos a tentar quebrar aos poucos. No último jogo, já senti algo de diferente e, no próximo jogo, vamos tentar que aquilo que eu senti seja ainda mais visível".



Daniel Ramos, treinador do Marítimo, começou a análise da vitória diante do Tondela destacando o golo marcado por Rodrigo Pinho como sendo um dos melhores do ano."É candidato a golo do ano. Grande golo do Rodrigo. Ele tem feito muito progresso, tal como muitos outros. Quem quer e quem trabalha para que as coisas aconteçam, quando algo positivo e meritório acontece, ficamos contentes", frisou.

Autores: Lusa e Luís Miroto Simões