Continuar a ler

"Não sou ingénuo ao ponto de dizer que vamos tão fortes como queríamos, pois, se olharmos para o todo no campeonato, vamos sem 8 jogadores, entre lesões e castigos. Mas os lamentos não valem de nada. Vale, sim, aquilo que podemos fazer com os que temos e acho que estão preparados e motivados. Existe um grande compromisso coletivo, que tem sido uma das chaves do nosso sucesso, aliada à organização. Temos sido sempre uma equipa com boa capacidade de resposta e vamos fazer valer a força do coletivo", acredita.Daniel Ramos não trocava de lugar com o Rio Ave. "Temos mais possibilidades e dependemos só de nós", nota, exaltando novamente o percurso de uma equipa que surpreendeu muita gente. "Vamos para o jogo de consciência tranquila, sabendo que fizemos o nosso trabalho da melhor forma. Isto não é um milagre, mas anda próximo. Ser a terceira melhor defesa do campeonato, sem perder em casa desde que chegámos e andar 15 jornadas em 6.º lugar, com uma equipa que teve tanta adversidade e em quem pouca gente acreditava, uma equipa envolta num cenário de desconfiança... e chegar aqui, hoje, com a possibilidade de atingir o 6.º lugar, é obra. Por isso, estes rapazes que trabalham comigo merecem saborear no fim o seu comportamento exemplar", considera.