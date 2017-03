Continuar a ler

O técnico do Marítimo, Daniel Ramos, deu mérito ao Boavista mas afirmou que a derrota por 3-0 no Bessa é pesada para aquilo que foi a prestação das duas equipas dentro de campo. "Quem perde por este resultado não pode dizer que houve injustiça no vencedor. Se há mérito da parte do Boavista? Claro que sim, mas há um desnível do resultado muito acentuado para aquilo que passou em campo. Basta vermos que em toda a primeira parte o equilíbrio foi sempre uma constante. Houve poucas oportunidades de golo, muita luta, muita entrega e muita disponibilidade das equipas", disse.Apesar do resultado pesado, Daniel Ramos consegue ainda apontar alguns aspetos positivos na exibição da sua equipa. "Curiosamente, entrámos melhor do que o Boavista na primeira e na segunda parte e aos seis minutos do segundo tempo sofremos o 2-0, novamente numa bola parada. Dois livres frontais muito bem batidos, que fazem a diferença no jogo e que deram ao Boavista a tranquilidade de que estava à procura. O Marítimo tentou sempre reagir. Não criou aquilo que queríamos, mas tivemos circulação de bola, aproximações à baliza e algumas oportunidades. Podíamos ter concretizado e proporcionado outro resultado mais condizente com aquilo que se passou", afirmou.

Autor: Lusa