"Foi uma boa primeira parte, em que fomos melhores, quer a controlar quer a sair no contra-ataque. Soubemos ser objetivos e acutilantes e com boas decisões nas transições, sem darmos possibilidades de transição ao Feirense.""O golo ao fechar a primeira parte veio dar-nos ainda mais conforto para aquilo que ia ser a segunda parte. Disse aos jogadores que se tivéssemos de sofrer até ao final teria de ser de forma organizada, porque o Feirense é uma equipa com muita alma e muita entrega. Fomos solidários, sofremos, mas a vitória premeia o mérito de irmos controlando o estilo de jogo do Feirense na segunda parte.""Era importante vencer fora de casa. Os pontos aparecem quando têm de aparecer, têm é de ser fruto do trabalho. Quem trabalha bem acaba por ser premiado por isso. O mais importante é o que vamos conquistando e somando para alcançarmos os nossos objetivos."