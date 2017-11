O treinador do Marítimo Daniel Ramos lamentou o empate frente ao Estoril (0-0) da Liga NOS e considerou que este foi um dos jogos mais difíceis da época nos Barreiros."Talvez, por razões fáceis de explicar. A motivação do adversário, a capacidade de nos destabilizar. Acabámos por ser previsíveis e com falta de critério, o que levou a que muitas das opções que tomámos no jogo não serem as melhores. Teria sido um jogo bem diferente se fizéssemos aquilo que normalmente fazemos, a boa exploração da profundidade e não estivemos bem nesse nível. Quando o fizemos, criámos perigo. O grande mérito do Estoril foi a grande atitude competitiva e aproveitar o que o Marítimo deixou por fazer. Desapontado não, fico triste porque eles [jogadores] querem mais, e nós não fizemos o jogo que queríamos. Ficámos tristes porque queremos continuar sempre a somar três pontos. A insatisfação está sempre presente quando não temos resultado e exibição. As entradas do Everton e do Filipe [Oliveira] foram para além de refrescar, foram para tentar dar algum cariz diferente à equipa e, dessa forma, tentarmos criar outras possibilidades de ataque e vencer o jogo", afirmou.O técnico salientou que as lesões complicaram a preparação para este encontro. "Esta foi uma semana difícil. Nunca tive a equipa toda a trabalhar. Tive muitos jogadores condicionados e que só regressaram no final da semana para treinar. Hoje, estiveram alguns no limite do jogar ou não jogar, com síndrome gripal, e a opção foi jogar porque o plantel não é muito extenso e tem algumas debilidades e temos que contrariar isto tudo. Hoje, não estivemos no máximo, mas tivemos, pelo menos, a capacidade de não sofrermos golos e de somarmos mais um ponto", destacou.

Autor: Lusa