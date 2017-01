Continuar a ler

O treinador abordou ainda a luta pela Liga Europa: "A equipa está claramente no bom caminho para ir somando pontos e conseguir o objetivo principal, a manutenção. É um ano um pouco difícil pelo investimento conhecido relativamente ao nosso estádio. O que me foi pedido é atingir a manutenção. Estamos muito próximos de o conseguir. Se entrarmos nessa luta, ficamos muito agradados, mas, só depois de atingir a manutenção poderemos redefinir objetivos".



Sobre o alegado penálti sobre o vitoriano Hernâni, o treinador diz não ter visto as imagens: "Não sei nada de imagens. Não visualizei nada. É a opinião de um colega [Pedro Martins]".

Daniel Ramos mostrou-se satisfeito pelo empate deste sábado em Guimarães, elogiando o adversário."Fico satisfeito com um ponto fora de casa contra uma grande equipa, que está a fazer um grande campeonato. Foi um bom jogo, muito intenso, com oportunidades e muito imprevisível até ao último apito do árbitro. Tínhamos intenção de criar mais envolvência ofensiva. Não fomos tão fortes como queríamos. Contudo, criámos oportunidades de outra forma, especialmente em situações de contra-ataque. Sabíamos que o Vitória cria grande dinâmica pelos corredores e, por isso, as oportunidades criadas. Mas, se olharmos às oportunidades propriamente ditas e não à posse de bola, foi muito nivelado. Houve boas oportunidades de parte a parte e algumas situações nossas que não foram grandes oportunidades, mas poderiam ter sido. Fomos felizes nalguns momentos e poderíamos ter sido mais felizes noutros", frisou o técnico.

Autores: Lusa e Luís Miroto Simões