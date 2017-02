Continuar a ler

Na análise ao jogo, Daniel Ramos destacou a melhoria na segunda metade. "Na primeira parte, houve equilíbrio e foi normal o resultado ao intervalo, com as equipas a lutarem bastante e a errarem em vários momentos, sem haver grandes oportunidades, mas com equilíbrio. A segunda parte foi claramente dominada pelo Marítimo, com ascendente e possibilidade de estarmos próximos da baliza do Nacional, com algumas oportunidades", disse.



Num dérbi madeirense que contou com mais de 10 mil adeptos nas bancadas, o Marítimo não conseguiu melhor do que um nulo - o terceiro nos últimos quatro jogos (pelo meio venceu o Moreirense por 1-0) - e o técnico Daniel Ramos não escondeu que esperava mais no encontro que fechou a 22.ª jornada da Liga NOS."Foi o resultado possível. Ficámos um pouco tristes. Queríamos dar uma alegria à nossa massa associativa com a vitória. Não foi possível, mas de certeza que estão contentes com a disponibilidade da equipa e aquilo que temos vindo a fazer", salientou o treinador maritimista no final da partida.

Autor: Lusa