Daniel Ramos sublinhou ainda o facto de o Marítimo não ter sofrido golos pelo segundo jogo seguido. "A equipa tem mostrado consistência pelos poucos golos sofridos, poucas oportunidades que concede e vamos continuar a trabalhar isso. Para quem quer ganhar jogos, sofrer poucos golos deixa-nos mais próximos disso", frisou.



"Esta vitória serve para nos aproximarmos dos 32 pontos, que queremos rapidamente. Creio que esses 32 pontos deixam-nos com a manutenção. Procuro jogo a jogo somar pontos, produzir, melhorar. Sem estar a almejar nenhum outro tipo de objetivo agora que não seja a manutenção, vamos continuar a trabalhar forte", acrescentou o técnico, admitindo mudanças no plantel: "Faço parte da estrutura. Estamos num processo de remodelação. Não vou falar porque o segredo é a alma do negócio. Estão a existir negociações neste momento para várias posições"

Um golo solitário de Raúl Silva foi suficiente para o Marítimo vencer no Estoril e quebrar um jejum de vitórias fora de portas que se prolongava desde o início de outubro. Um facto que o técnico Daniel Ramos fez questão de salientar após o triunfo deste sábado."Foi uma vitória boa para nós, porque há algum tempo que não vencíamos fora e queríamos fazê-lo. Melhorámos e conseguimos ainda melhorar mais. Houve muito equilíbrio durante muito tempo do jogo, e tivemos controlo da iniciativa do Estoril. A primeira parte foi marcada pelo equilíbrio, mas em determinados momentos sofremos. Na segunda parte, o Estoril teve uma entrada mais forte e com mais posse de bola, mas sem nos importunar muito e connosco sempre a tentar sair em transições e a gerir a posse. Conseguimos ser uma equipa organizada, sem conceder muitos espaços e a jogar com matreirice com o tempo que faltava jogar. Foi uma vitória para uma equipa que soube gerir", afirmou o treinador maritimista.

