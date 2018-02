Daniel Ramos assegura que há sintonia total com Carlos Pereira no que toca aos objetivos da equipa e tem confiança numa boa segunda volta da Liga."Tenho uma boa relação com o presidente e queremos ambos o melhor. O que ele me foi dizendo foi que não precisávamos de ganhar todos os jogos, porque não lutamos para ser campeões. Mas vamos continuar a procurar somar pontos, para termos essa possibilidade de chegar às provas europeias. O que eu fui dizendo é que queremos atingir primeiro a manutenção, para redefinirmos objetivos. Internamente sabemos o que queremos e estamos todos em sintonia. Se estamos em sexto, vamos lutar pelo 5º lugar", garante o técnico, satisfeito com as "prendas" que recebeu em janeiro. "O Marítimo saiu reforçado e, com mais umas duas semanas, poderá ombrear com qualquer equipa", acredita. De regresso hoje está Rodrigo Pinho. "Olhamos ao treino e ao rendimento do jogador. Ele foi, é e vai continuar a ser importante mas, com a entrada do Joel, temos três pontas-de-lança e há que fazer escolhas", explicou.

Autor: Gonçalo Vasconcelos