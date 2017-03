Daniel Ramos mostrou-se agradado com o triunfo deste domingo na receção ao Arouca. O treinador do Marítimo sublinhou a capacidade da equipa de conseguir a reviravolta no marcador.



"Pela primeira vez, conseguimos uma viragem no resultado e soube muito bem, por várias razões. Primeiro, porque quando estamos a perder em casa, paira o cenário de que 'é hoje que vamos perder em casa'. A equipa deu uma mostra de força muito grande, de querer, grande determinação em todo o jogo. Acho que entrámos muito bem. Foi injusto e penalizador o golo sofrido, estávamos por cima do jogo. Não perdemos o rumo nem a nossa organização. Continuámos a trabalhar e fizemos um grande golo, o golo do empate, que foi extremamente importante para não mexer na equipa. O golo veio dizer-nos que só precisávamos de continuar e a continuidade aconteceu na segunda parte", revelou o técnico.





"O 2-1 e o 3-1 vieram dar-nos a viragem gratificante do resultado, ainda por cima, em casa, perante a nossa massa associativa, com muita gente, com o sentimento de contentamento porque fizemos um grande jogo. [O sexto lugar está] mais consolidado neste momento. Vamos ver o que acontece nos outros campos. O importante acaba por ser dar relevo aos 40 pontos que atingimos agora", acrescentou.



Daniel Ramos tem agora, no entanto, uma dívida para com o plantel: "Em jeito de brincadeira, disse aos jogadores antes do jogo que, se ganhássemos e chegássemos aos 40 pontos, pagava os leitões. Se calhar, aos 50 [pontos], vou pagar o marisco. Temos a ambição de querer continuar a trabalhar muito, procurar somar pontos, ver se o sexto lugar é possível e procurar, de forma humilde, o melhor resultado em cada jogo".

Autores: Lusa e Luís Miroto Simões