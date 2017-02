O treinador do Marítimo está confiante para o dérbi de segunda-feira com o Nacional, nos Barreiros, onde espera dar sequência à fase positiva da sua equipa, imbatível há sete jornadas.

"Se olharmos ao campeonato, é natural que considerem o Marítimo favorito. mas por ser um dérbi, onde não há favoritos, não é. Temos de um lado uma equipa que está a fazer um bom campeonato e regular; por outro o Nacional, que está a fazer uma prova irregular e anormal. Mas nos dérbis, atendendo ao passado e ao histórico, nem sempre quem está melhor vence. Por isso mesmo, não nos consideramos favoritos por aí, mas temos a nossa responsabilidade, estamos numa fase melhor e queremos mantê-la", salientou Daniel Ramos.

O técnico não espera um Nacional defensivo. "Quem precisa de pontos não tem que estar com um bloco super-baixo. É natural que o Nacional venha na procura da vitória e para isso precisa de arriscar. Se o vai fazer logo não sei, mas sei que o vai tentar certamente. Independentemente de jogar com o bloco mais ou menos subido, terá uma ideia de sair rápido nas transições. Não é uma equipa tão confiante no ataque organizado e nas dinâmicas ofensivas e está pressionado pelo resultado. Porque está a jogar fora e perante um Marítimo que está num bom momento e vai criar-lhe dificuldades. Esperamos fazer um bom jogo, de preferência, e vencer", assinalou.