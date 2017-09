Continuar a ler

Quando à decisão do árbitro em mostrar vermelhos diretos a Zainadine e Jubal, Daniel Ramos foi bastante mais duro. "Fomos prejudicados nesse momento. Estávamos equilibrados. Ao intervalo, tínhamos percebido o que tínhamos de fazer. O Vitória, nessa altura, estava a ter posse, mas com dificuldades nesses minutos. Fomos prejudicados, porque ficámos sem um jogador valioso, que coordena a linha defensiva. Tentámos modificar, tentámos mexer nalgumas posições. Acabou por não ser bom para nós", salientou.



"Não consigo compreender as expulsões. Há uma troca de palavras entre dois jogadores e saem dois jogadores expulsos. Isto é futebol e faz parte. Um árbitro pode ter um desabafo, um jogador e um treinador podem ter um desabafo. Quando ações destas ocorrem em quase todos os jogos. Não consigo perceber como é que dois jogadores à distância, que trocam palavras, são expulsos", acrescentou.



O Marítimo viu terminada a série de vitórias (quatro) na Liga NOS ao perder por 2-1 em Guimarães, numa partida em que Daniel Ramos até admitiu ter sido o Vitória quem mais mereceu conquistar os três pontos. O técnico maritimista só não compreendeu a razão por que Zainadine e Jubal foram expulsos, numa decisão que considera ter sido mais prejudicial à sua equipa."Poderia ter acontecido o empate, mas o Vitória foi melhor. Criou mais oportunidades, conseguiu marcar duas. Parabéns ao Vitória, porque conseguiu materializar e aproveitar mais oportunidades do que nós, se bem que também as tivemos e se tivéssemos conseguido mais golos, poderíamos ter conseguido um resultado mais satisfatório para nós. Falar de justiça é algo complexo. Quando uma equipa é pouco eficaz é penalizada, quando uma equipa é eficaz é premiada. Justiça ou não justiça prende-se muito do se concede e do que se aproveita. Sem querer estar a defender o que poderia ter acontecido, o 2-2 na parte final, o Vitória também teve oportunidades para fazer o 3-1 ou 2-0. Independentemente disso, é perceber o que aconteceu no jogo e melhorarmos", começou por referir o treinador do Marítimo.

Autor: Lusa