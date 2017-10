- O Marítimo foi surpreendido pela entrada forte do Benfica?

DANIEL RAMOS – Foi um jogo muito bom, muito intenso, com as equipas a trabalharem muito, a tentarem o melhor. O Marítimo mostrou que quis ganhar. A entrada forte do Benfica foi a esperada. Reagimos, fomos percebendo que teríamos as nossas oportunidades. O intervalo ajudou, pois deu para retificar alguns aspetos e isso sentiu-se na segunda parte. Fomos sempre uma equipa de entrega. Não é fácil jogar contra nós. Estamos de parabéns.

– O Marítimo arriscou para chegar ao empate? DR – O 2-0 tiraria animicamente a possibilidade de empatar. Sentíamos que estávamos com hipóteses de criar oportunidades. Felizmente o golo deu-nos serenidade. – É especial pontuar com os grandes? DR – Contra as grandes equipas, os pontos são sempre especiais. Somámos um empate frente a uma equipa fortíssima. Mas foi apenas mais uma jornada.

Autor: Emanuel Pestana