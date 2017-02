O Marítimo leva sete jogos seguidos sem perder para a Liga NOS - a última derrota foi a 15 de dezembro, por 2-1, na visita ao Dragão - e o empate (0-0) com o Rio Ave, em Vila do Conde, só dá motivos de satisfação ao técnico Daniel Ramos, que mantém o 6.º lugar no campeonato, agora com 32 pontos, a três do V. Guimarães (5.º)."Estou satisfeito pela sequência de resultados. Temos feito um percurso irrepreensível em casa e continuamos a pontuar fora de casa. Se faltassem cinco jornadas para o final do campeonato diria que somos candidatos à Europa, mas, como ainda falta muito campeonato, não é o momento para assumir nada. Na altura certa, se surgir, iremos fazê-lo. Estou satisfeito por termos sido hoje a primeira equipa a nível nacional a conseguir o seu principal objetivo da temporada [a manutenção]", sublinhou o treinador dos madeirenses.Quanto ao encontro desta segunda-feira, que fechou a 21.ª jornada, Daniel Ramos destacou a competitividade. "Foi um jogo rico em oportunidades e em intensidade, com os dois treinadores a responderem bem ao que foi acontecendo. O resultado foi imprevisível até ao fim, com o Marítimo a ter um controlo muito grande e a nunca se esconder na procura do golo, tentando criar perigo e a conseguir importunar a linha defensiva do Rio Ave. Tivemos felicidade em alguns momentos, mas também o adversário teve felicidade junto à sua baliza", adiantou.