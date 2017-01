Continuar a ler

Guarda redes: Gottardi e Charles;



Defesas: Patrick, Pedro Coronas, Maurício, Raúl Silva e Deyvison;



Médios: Jean Cléber, Erdem Sen, Alex Soares, Éber Bessa e Fransérgio;



O treinador do Marítimo, Daniel Ramos, não mexeu na convocatória tendo em vista o jogo de sábado, com o Estoril. Foram chamados os mesmos 18 jogadores que tinham sido escolhidos para o encontro da Taça CTT da última terça-feira, com o Rio Ave (1-0). Lesionados continuam Fábio China e Amido Baldé.

Autor: Gonçalo Vasconcelos