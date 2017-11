Continuar a ler

"É um jogo em que queremos novamente somar pontos para o nosso trajeto, num jogo em que tenho a certeza de que vai ser difícil. Contudo, estamos otimistas e muito focados porque falámos no que será preciso para conseguirmos esses pontos e a equipa está ciente do que vai ter pela frente", afirmou na conferência de imprensa de antevisão do encontro em Santa Maria da Feira.As dificuldades esperadas são muitas, e Daniel Ramos alertou para o valor do Feirense, um conjunto "organizado e atrevido", mas que também possui qualidade em termos individuais e que se torna ainda mais forte quando joga em casa."Jogar na Feira normalmente é complicado, porque eles têm um bom apoio da massa associativa, o que faz com que a equipa tenha uma boa capacidade de entrega e de disputa. Eles já o têm enquanto equipa, e em casa ainda se nota mais", referiu.A partida de domingo é mais um desafio para o Marítimo, que embora esteja a dominar em casa, com cinco vitórias e um empate em seis partidas, está com um registo bastante negativo fora da Madeira - três derrotas em quatro deslocações.Daniel Ramos desvalorizou uma possível barreira psicológica e colocou o foco somente neste jogo, sublinhando que, ao longo da época, os verde-rubros vão conseguir pontuar, seja com três pontos de cada vez ou com empates."Os pontos vão ser conquistados, casa e fora, mais em casa, mas não estamos preocupados por não termos tantos pontos [fora] como queríamos. Os pontos vão aparecer, o que interessa é que a equipa esteja ciente de que o importante é somar", respondeu.O técnico anunciou ainda que o melhor marcador da equipa, Rodrigo Pinho, que esteve em dúvida devido a lesão, foi convocado, mas que só no domingo irá decidir se joga.O Marítimo, quinto classificado, com 19 pontos, visita o Feirense, 12.º, com 11, pelas 16 horas de domingo, com arbitragem de Hugo Miguel, da associação de Lisboa.