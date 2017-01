Continuar a ler

Esta semana houve a preocupação de gerir o esforço dos jogadores, depois do jogo de terça-feira com o Rio Ave, para a Taça CTT. "Vamos na máxima força, ou seja com aqueles que estão mais preparados para o jogo. Gerimos ainda o esforço, hoje um ou outro jogador ainda apresenta cansaço, mas acredito que estaremos no Estoril com todas as opções disponíveis", salientou o técnico dos maritimistas.Na conferência de antevisão, Daniel Ramos falou ainda do momento da arbitragem em Portugal. "Contestar a arbitragem sempre foi e irá ser parte do processo, do que é o jogo. O que é lamentável, e até um pouco estranho, é o ruído à volta deste momento, se calhar mais infeliz, por parte das arbitragens. E isso não contribui de forma positiva para o futebol. Acho que devem ser pensadas medidas, proporcionando-se um ambiente mais positivo", assinalou, pormenorizando: "Deve haver alguma contenção, principalmente porque as equipas grandes têm outro mediatismo. Se isto se passasse com equipas de menor dimensão, provavelmente não teria sido tão empolado, mas faz parte do futebol. Neste momento, acho que devemos promover alguma tranquilidade e paz, promovendo um encontro de ideias para colocar água na fervura", referiu.