Continuar a ler

O treinador dos insulares crê que as vitórias vão acabar por chegar, mas confessa que este tipo de resultados não serve para chegar aos lugares europeus, ainda que esse não tenha sido um dos objetivos definidos.



"A equipa está bem, está a jogar. Não está a conseguir ganhar mas está próximo de o fazer. Não está a perder, porque empata, quando não consegue vencer. Para ir à Europa não chega. São as vitórias que possam vir a acontecer nas próximas jornadas que vão dizer se podemos lutar pelas competições europeias. Não estamos pressionados por um objetivo que não foi definido quando me pediram para assumir a equipa. Pediram-me a manutenção e está mais que garantido", concluiu. O treinador dos insulares crê que as vitórias vão acabar por chegar, mas confessa que este tipo de resultados não serve para chegar aos lugares europeus, ainda que esse não tenha sido um dos objetivos definidos."A equipa está bem, está a jogar. Não está a conseguir ganhar mas está próximo de o fazer. Não está a perder, porque empata, quando não consegue vencer. Para ir à Europa não chega. São as vitórias que possam vir a acontecer nas próximas jornadas que vão dizer se podemos lutar pelas competições europeias. Não estamos pressionados por um objetivo que não foi definido quando me pediram para assumir a equipa. Pediram-me a manutenção e está mais que garantido", concluiu.

Daniel Ramos, treinador do Marítimo , gostou da exibição da sua equipa em Tondela neste sábado, apesar de reconhecer alguns erros e da igualdade final no marcador."Fizemos um bom jogo em termos gerais, cometemos alguns erros, é um facto, mas os jogadores fizeram o que lhes pedi: uma entrada forte no jogo, para tentar chegar primeiro ao golo. Não foi possível, era um dos objetivos. Na primeira abordagem, com alguma sorte à mistura, com alguns ressaltos, o Tondela fez 1-0 e sentiu-se um bocadinho mais confortável. Tentámos sempre, sem perder a paciência e a nossa organização, criar oportunidades, não foi possível até ao intervalo. Sabíamos que era extremamente importante não permitir o 2-0, nem errar, pois sabíamos que iríamos estar mais perto de ganhar com o 1-1, do que o Tondela . Quando o conseguimos, concedemos um penálti que podia ter sido evitado, permitimos que o Tondela também fosse explorando alguns erros nossos. Houve comportamentos de que não gosto tanto, em termos de partir o jogo e isso levou a que o jogo ficasse um pouco perigoso até ao final. Não precisávamos de arriscar tanto como o Tondela, mas por aquilo que foi o jogo, pelas oportunidades, foi um jogo emotivo, o empate aceita-se e a vitória podia ter sido para qualquer uma das equipas, pelas oportunidades e porque o Tondela também fez pela vida. Vamos para casa com um ponto, queríamos, três, mas vamos com o sentimento de que fizemos por tentar o melhor", frisou o técnico.

Autores: Lusa e Luís Miroto Simões