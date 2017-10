Continuar a ler

"Estamos naquela fase em que precisamos ainda mais do apoio da nossa massa associativa. Eles são extremamente importantes no galvanizar da equipa e enquanto não tivermos todos na máxima força, essa preponderância ainda é maior. Só é possível estarmos num nível alto se eles nos ajudarem porque acredito que vamos ter um jogo difícil pela frente e eles podem ser decisivos neste jogo", salientou, na conferência de imprensa de antevisão do jogo no Funchal. O Marítimo vem de uma derrota no Bonfim, diante do Vitória de Setúbal, por 3-1 , mas Daniel Ramos viu muitos aspetos positivos nessa partida, na qual considerou a expulsão de Fábio Pacheco como fator desequilibrador.A convicção é de que a formação maritimista não ficou afetada com o desaire e que já está à procura de poder regressar aos triunfos diante do Tondela.Do outro lado, o conjunto de Viseu está moralizado com a vitória caseira frente ao Belenenses (2-0), o que se torna numa maior chamada de atenção para o Marítimo."Analisando o Tondela, tem muito de uma equipa a que nós chamamos de chata, difícil de defrontar. É uma equipa de grande disponibilidade, com muita entrega ao jogo, que não dá descanso ao adversário. Apostam muito no contra-ataque, com jogadores rápidos, e isso traz logo sinal de alerta", afirmou.Foi nos Barreiros contra o Tondela que Daniel Ramos se estreou como treinador do Marítimo, em setembro de 2016, tendo vencido por 2-0, mas o técnico não acha que isso tem um significado especial, apelidando apenas de "um dado curioso".O Marítimo, quinto classificado, com 16 pontos, recebe o Tondela, 12.º, com nove, pelas 16:00 de sábado, com arbitragem de Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.