O jogo de domingo, em Guimarães, é um bom teste para uma equipa que vem de 4 vitórias consecutivas na Liga. "O Vitória merece-nos todo o respeito por ter conseguido um brilhante 4.º lugar na época passada, por ser bem treinada e por ter de novo um bom plantel. Sabemos que pode encontrar-se a qualquer momento, pois a equipa tem valor para mais, pelo que vamos preparados para dificuldades. Isto não retirando a ambição de fazer um bom jogo e vencer, com a nossa forma de estar e atitude guerreira", sublinhou o técnico, que está preparado para tirar partido de alguma ansiedade do conjunto de Pedro Martins.



"Isso pode transpirar nalguns momentos do jogo e podemos aproveitar. Se pudermos jogar com esses dados, vamos fazê-lo. Caso o resultado não seja bom para o Vitória, a necessidade de arriscar e os minutos a passar podem conduzir a ansiedade, precipitação ou erro", notou.



Daniel Ramos espera que, aos poucos, a sua equipa seja capaz de melhorar o rendimento e os resultados fora dos Barreiros. "A nossa intenção é mudar a mentalidade e a abordagem nos jogos fora, pensarmos que limitar-nos a ser uma equipa sólida defensivamente não chega para vencermos mais vezes. Precisamos de ser mais arrojados e agressivos, do ponto de vista da procura do golo, e melhorar alguns posicionamentos e a capacidade de dificultarmos a ação do adversário. Por isso, estou à espera de ver uma equipa mais preparada para vencer mais vezes fora, em relação à época passada", referiu.



O treinador do Marítimo não esconde a satisfação e o orgulho pela posição que a sua equipa alcançou neste arranque de época, o melhor de sempre do clube à 6.ª jornada (15 pontos), mesmo sabendo que será difícil segurá-la por muito tempo."O 3.º lugar representa valorização e respeito e reflete o trabalho que tem sido feito diariamente. Está a valer a pena e devemos aproveitar o momento e prolongá-lo ao máximo, pois sabemos que é algo difícil de manter. Quanto mais tempo o conseguirmos, maior a valorização do trabalho e da imagem de toda a estrutura", assinalou Daniel Ramos.

Autor: Gonçalo Vasconcelos