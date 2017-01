Continuar a ler

Já na segunda metade, Daniel Ramos reconhece que a formação do Funchal sentiu maiores dificulades para segurar uma "equipa forte que é o Sporting".



"A reação de um equipa forte, que é o Sporting, criou-nos problemas. Faltou-nos aqui e ali ser mais eficazes. Nas transições e na capacidade de resposta, principalmente para situações de ganhos de bola. Faltou-nos critério com saída mais eficaz", admitiu o treinador do Marítimo, não deixando por isso de dar os "parabéns à equipa" e "massa associativa".



Afinal, para Daniel Ramos, o Marítimo-Sporting foi um "grande espetáculo de futebol, num bom jogo, um jogo intenso" e um ponto contra um grande é sempre um ponto importante.



"Claro que queríamos ganhar, mas atendendo à valia do adversário, é sempre um ponto ganho, mas estivemos bem perto de conseguirmos uma vitória e fazermos novamente um grande resultado", concluiu o treinador da equipa madeirense.

Daniel Ramos confessa que o empate, a dois golos, na partida deste sábado, frente ao Sporting, não o deixou completamente satisfeito, sobretudo por aquilo que a equipa do Marítimo produziu nos primeiros 45 minutos do encontro disputado no Estádio dos Barreiros, diante de mais de 10.000 espectadores."Sabe um bocadinho a pouco, por causa daquilo que foi o jogo. Teve duas partes distintas e, na primeira, parte fomos melhores. Respeitámos o Sporting, durante todo o tempo, porque o Sporting é uma grande equipa. Mas, na primeira parte, fomos desinibos, conseguimos ser fortes e estivemos muito bem", destacou o técnico do conjunto insular, concluindo que "a vantagem ajustava-se àquilo que se passou".

Autor: João Lopes