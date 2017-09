O empate do Marítimo em Alvalade sabe a vitória?

– Sem dúvida que sim. Claro que há sempre na mente a vitória mas, tendo em conta o poderio do Sporting, temos de aceitar com satisfação este resultado diante de um adversário que atravessa um grande momento. Quanto ao jogo, creio que na segunda parte ficámos um pouco aquém do esperado, mas o primeiro tempo foi muito bem jogado. Conseguimos controlar o Sporting, não concedemos muitos espaços. Faltou-nos apenas algum discernimento para criar mais perigo. Na segunda parte ficámos com o pensamento que o empate era o suficiente. Com as substituições, o Sporting tornou-se mais ofensivo. Sem dúvida que foi um resultado positivo.

Continuar a ler