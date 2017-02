Continuar a ler

Daniel Ramos disse que espera uma entrada "forte", com uma "grande atitude" do conjunto treinado por Pepa, o que faz com que a partida seja complicada para os madeirenses.



"Este jogo com o Tondela é de elevado grau de dificuldade, tal como se jogássemos com uma das equipas da frente neste momento. Precisamos de responder igual ou melhor ao nosso adversário", referiu.



Mais do que apenas este jogo, o técnico verde rubro acredita que as restantes partidas até ao fim do campeonato serão difíceis para todas as equipas, isto porque todas têm objetivos para alcançar, entre sair do fundo da tabela, lutar pela manutenção, garantir um lugar de acesso às competições europeias ou ainda procurar ser campeão.



E a disputa pela Europa foi novamente questionada na conferência de imprensa, uma meta que ainda não foi assumida por Daniel Ramos, que lembrou o número de jogos que faltam disputar e a quantidade de equipas em questão.



O treinador do Marítimo, Daniel Ramos, disse esta quinta-feira que pretende aproveitar a ansiedade do Tondela na visita de sábado ao último classificado, a contar para a 23.ª jornada Liga NOS."Não queria estar no lugar do Tondela. Percebemos que estão a jogar quase como um tudo ou nada em cada jornada. O Tondela quer tirar proveito dos jogos em casa, em que têm o apoio do seu público, para procurar vitórias. Queremos utilizar a ansiedade e o tempo para procurarmos vencer", salientou na conferência de imprensa de antevisão do jogo de sábado.

Autor: Lusa