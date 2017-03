Continuar a ler

"Nós pensamos sempre em ganhar, não são os empates que nos fazem dizer que temos de ganhar, é sim a nossa prestação. Temos toda a intenção de vencermos, seja em casa ou fora. É sempre a nossa orientação e temos um foco grande em querer regressar às vitórias", afirmou, na conferência de imprensa de antevisão do jogo, nos Barreiros.Para voltar a conhecer o sabor da vitória, Daniel Ramos deixou um apelo à massa associativa, à qual deixou rasgados elogios pelo apoio dado até agora, mas pediu ainda mais para o que resta da época."Estamos a entrar na última fase do campeonato e precisamos ainda mais deles. O desafio é que tragam mais Marítimo para o estádio. Mais cor, mais camisolas, mais cachecóis. Se isso acontecer, com o estádio cheio, vamos ser mais fortes", manifestou, com a ambição de reforçar o sexto lugar na tabela e de "atingir, quem sabe, as competições europeias".A motivação alta também surge do adversário, o Vitória de Setúbal, que se encontra a quatro pontos dos insulares.Daniel Ramos considera que os sadinos são mais fortes em casa do que quando jogam na condição de visitantes, mas assegurou que o grupo está a "levar muito a sério" este desafio."É uma equipa que joga bem, está confiante, tem jogadores com boa qualidade técnica do meio-campo para a frente. Consegue ombrear com qualquer adversário e já o provou quando ganhou ao Benfica", referiu, apontando o aspeto defensivo do Marítimo como importante para contrariar o valor da equipa treinada por José Couceiro.O Marítimo, sexto classificado, com 34 pontos, recebe o Vitória de Setúbal, oitavo, com 30, no domingo, pelas 16 horas, com arbitragem de Gonçalo Martins, de Vila Real.