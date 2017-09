Continuar a ler

O técnico assume que a prioridade é o campeonato e a Taça de Portugal, mas promete que a equipa dará o seu melhor. "Estas mudanças não são um desrespeito pela competição, mas uma necessidade", explicou.Daniel Ramos acredita que Jorge Jesus faça a mesma gestão do plantel, mas espera sempre um Sporting forte. "Podem mudar onze jogadores e continuam a ser favoritos. Têm qualidade mais do que suficiente para rodar a cem por cento e é natural que o façam", disse.

O treinador do Marítimo assume que terá de alterar a equipa habitual no jogo de terça-feira com o Sporting, em Alvalade, para a Taça CTT (20H15)."Pela quantidade de jogos e pela proximidade do nosso último encontro, a rotatividade é quase obrigatória, mas também merecida e justa para quem anda a trabalhar bem. No passado já o fiz. Por isso, vou fazer bastantes alterações, tendo em conta a preocupação em recuperar jogadores e o desgaste acumulado. E só amanhã, dia do jogo, vou mesmo decidir o onze inicial", comentou Daniel Ramos, na antevisão ao jogo com os leões.

