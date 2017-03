Continuar a ler

Daniel Ramos considera que o conjunto de Miguel Leal está mais "sólido e equilibrado", pressiona de forma intensa e agressiva quando não tem bola e também salienta a tranquilidade dos axadrezados, graças aos 30 pontos já alcançados no campeonato.Do lado do Marítimo, há várias ausências a registar, com cinco lesionados (Gottardi, Edgar Costa, Erdem Sen, Abdul-Basit e Coronas) e um castigado (Dyego Sousa, que não joga mais pelos insulares), algo que não preocupa o técnico."Temos tido várias contrariedades no percurso da época mas, felizmente, a equipa tem dado sempre uma boa resposta", comentou, esperando que a resposta volte a ser positiva nesta partida.No caso do Dyego Sousa, o reforço de inverno Keita fez a estreia na jornada passada e deu boas indicações, o que levou Daniel Ramos a admitir ser provável a continuidade do guineense no 'onze' maritimista."O Keita fez um jogo positivo, irá ter continuidade, acredito que possa dar mais um contributo positivo e que possa crescer ainda mais no jogo, o que é o nosso desejo", referiu.