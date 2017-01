Daniel Ramos salientou a entrada do Marítimo no encontro deste domingo frente ao P. Ferrreira, admitindo porém que o 2-1 provocou alguma instabilidade.



"Nós costumamos entrar razoavelmente bem no jogo, é algo que acontece com frequência nas minhas equipas no passado. Os dois golos iniciais deram-nos tranquilidade para o muito que ainda faltava no jogo, porque uma vantagem de dois golos já é difícil de anular, mas também há o histórico que um possível 2-1 abana e provoca instabilidade. O 2-1 fez com que a equipa ficasse um bocado receosa de poder sofrer o segundo golo", começou por dizer o técnico dos insulares.





"Uma primeira parte bem conseguida, um bom arranque, um bom controlo em termos gerais, a não darmos muitas oportunidades ao Paços, à exceção do lance do golo. Eu pedi rigor, que a equipa não se desconcentrasse. Levámos muito a sério este jogo, fomos pragmáticos, fizemos muito boas combinações. Um setor defensivo claramente equilibrado. Consolidámos hoje bastante a dinâmica ofensiva nos corredores. Tivemos um bom caudal e soubemos também conter o Paços em muitos momentos. Fizemos o 3-1 e dificilmente iríamos deixar escapar a vitória até ao fim, atendendo ao nosso passado e à nossa organização, com o Paços a não desistir e nós à procura de uma oportunidade para ampliarmos a vantagem", acrescentou.



Daniel Ramos falou, por fim, de um triunfo merecido e dedicou-o ao guarda-redes Gottardi, que vai falhar o resto da temporada por lesão: "Uma vitória justa, boa, da melhor equipa, que quis vencer o jogo, contra um bom adversário. Muito contente com esta primeira volta e com a prestação da equipa, parabéns aos jogadores. Uma dedicatória especial do grupo de trabalho para o Gottardi, que será sempre um dos nossos e que esteve a ver de certeza o jogo". "Uma primeira parte bem conseguida, um bom arranque, um bom controlo em termos gerais, a não darmos muitas oportunidades ao Paços, à exceção do lance do golo. Eu pedi rigor, que a equipa não se desconcentrasse. Levámos muito a sério este jogo, fomos pragmáticos, fizemos muito boas combinações. Um setor defensivo claramente equilibrado. Consolidámos hoje bastante a dinâmica ofensiva nos corredores. Tivemos um bom caudal e soubemos também conter o Paços em muitos momentos. Fizemos o 3-1 e dificilmente iríamos deixar escapar a vitória até ao fim, atendendo ao nosso passado e à nossa organização, com o Paços a não desistir e nós à procura de uma oportunidade para ampliarmos a vantagem", acrescentou.Daniel Ramos falou, por fim, de um triunfo merecido e dedicou-o ao guarda-redes Gottardi, que vai falhar o resto da temporada por lesão: "Uma vitória justa, boa, da melhor equipa, que quis vencer o jogo, contra um bom adversário. Muito contente com esta primeira volta e com a prestação da equipa, parabéns aos jogadores. Uma dedicatória especial do grupo de trabalho para o Gottardi, que será sempre um dos nossos e que esteve a ver de certeza o jogo".

Autores: Lusa e Luís Miroto Simões