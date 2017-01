Continuar a ler

O responsável técnico dos madeirenses lembra que a sua equipa também atravessa um bom momento. "Em casa estamos capazes de ombrear com as melhores equipas portuguesas. Espero que esta melhoria fora de casa que revelámos no último jogo se confirme. É um desafio para nós", disse.



Daniel Ramos está a contar com a chegada de mais reforços e espera não perder ninguém. "O reforço da equipa é importante e perder jogadores não é desejável. Mas temos de estar preparados para tudo", finalizou.



Daniel Ramos vê o V. Guimarães "com capacidade para lutar pelos 5 primeiros lugares" e espera, por isso, um jogo complicado no sábado."Esperamos estar ao nível da exigência e da dificuldade do jogo. Temos noção que vai ser muito intenso e teremos de estar a um nível alto para levarmos pontos e, mais ainda, para vencermos", salientou o treinador do Marítimo.

Autor: Gonçalo Vasconcelos