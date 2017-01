Daniel Ramos, técnico do Marítimo, acentuou na entrevista publicada ontem em Record a mudança radical no comportamento disciplinar da equipa madeirense. E tal facto justifica também a melhoria de produção refletida ao nível da conquista de pontos e uma clara melhoria na classificação. O treinador enfatizou que os jogadores são responsabilizados, não podendo haver desvios, já que sentem que, se tal acontecer, serão culpados dos prejuízos coletivos.

Esta mudança foi radical e basta comparar a época transata com a atual. Então, quer sob a liderança de Ivo Vieira, quer depois com Nelo Vingada, reinava a indisciplina que foi custando pontos. Os verde-rubros somaram 103 amarelos e 19 cartões vermelhos, dos quais 11 foram diretos.

Agora, primeiro com Paulo César Gusmão e depois com Daniel Ramos, o registo é totalmente diferente: 44 cartões amarelos e nenhum vermelho até esta altura, o que deixa a equipa como uma das melhores nesta matéria na Liga (a par do V. Setúbal). O caso mais elucidativo é o central Raul, que em 2015/16 foi cedido face às muitas expulsões e este ano está a ser exemplar. Esta pode ser, no fundo, uma das razões para o Marítimo chegar ao final da 1ª volta na luta europeia e apresentar um futebol eficaz, que transmite esperança num futuro risonho.