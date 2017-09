O castigo de Zainadine obriga Daniel Ramos a alterar o centro da defesa na receção de domingo ao Benfica. O técnico deve apostar na mesma dupla que defrontou o Sporting na Taça da Liga (0-0), ou seja, o brasileiro Pablo – habitual titular ao lado do moçambicano – junto de Dráusio (o último reforço a chegar aos Barreiros).

A aposta na dupla brasileira deu bom resultado, embora Dráusio tenha saído aos 69 minutos, devido a cansaço muscular. O defesa tem feito treino condicionado e por isso ainda não é certa a sua utilização. Se a recuperação não for total, então a escolha só pode recair em Diney, que em Alvalade entrou para o seu lugar. Depois, em Guimarães, foi Diney a ocupar o lugar do expulso Zainadine, jogando ao lado de Pablo.

Erdem Sen em dúvida

O médio Erdem Sen, que saiu lesionado frente ao Rio Ave e falhou a partida com os vimaranenses, já trabalha no relvado, mas ainda com limitações. É provável que esteja apto para defrontar os encarnados, devendo mesmo ser titular no meio-campo ao lado de Jean Cléber e Fábio Pacheco. Contudo, Gamboa pode jogar no lugar do ex-sadino. Baixas confirmadas, por lesão, são Ghazaryan, Coronas e Luís Martins.