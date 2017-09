O brasileiro Dráusio estreou-se pelo Marítimo, frente ao Sporting, e acabou por ser fundamental no nulo averbado pelos madeirenses em Alvalade. O central admitiu a satisfação com o seu desempenho e o da equipa, admitindo algum desgaste no final, como contou à sua assessoria de imprensa."Por ter sido a minha primeira partida, acredito que a estreia foi positiva. A equipa toda empenhou-se e lutou por um bom resultado. No final acabei sentindo algum desgaste, que é natural, mas agora é recuperar e visar a próxima partida", afirmou o defesa brasileiro, de 26 anos.