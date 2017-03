Continuar a ler



Lista de convocados:



Guarda-redes: Charles e Amir;

Defesas: Patrick, Maurício, Raúl Silva, Zainadine, Deyvison e Luís Martins;

Médios: Erdem Sen, Éber Bessa, Jean Cléber, Ghazaryan e Fransérgio;

Avançados: Edgar Costa, Xavier, Brito, Djoussé, Dyego Sousa e Keita. Charles e Amir;Patrick, Maurício, Raúl Silva, Zainadine, Deyvison e Luís Martins;Erdem Sen, Éber Bessa, Jean Cléber, Ghazaryan e Fransérgio;Edgar Costa, Xavier, Brito, Djoussé, Dyego Sousa e Keita.

O avançado Dyego Sousa não treinou este sábado, mas foi convocado por Daniel Ramos para o jogo com o V. Setúbal. O brasileiro sofreu um traumatismo no pé direito na sexta-feira e fez somente tratamento, mas pode recuperar a tempo do encontro com os sadinos.Novidades na convocatória (19 ao todo) são o jovem guarda-redes Amir, além de Zainadine (refeito de lesão) e Fransérgio (cumprido castigo). Em relação à última jornada, foram preteridos Rafael Broetto e Alex Soares, este castigado.

Autor: Gonçalo Vasconcelos