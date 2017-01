Continuar a ler

O técnico Daniel Ramos repetiu a convocatória da jornada passada, na qual o Marítimo empatou 2-2 com o Sporting. As baixas no plantel verde rubro são os lesionados Fábio China, Coronas e Gottardi.



O Marítimo, sétimo classificado, com 27 pontos, visita o Vitória de Guimarães, quinto, com 34, pelas 16 horas de sábado, com arbitragem de Rui Costa, da Associação de Futebol do Porto.



Lista de convocados:



Guarda-redes: Charles e Wellington;



Defesas: Patrick, Maurício, Raúl Silva, Zainadine e Deyvison;



Médios: Erdem Sen, Jean Cléber, Fransérgio, Alex Soares e Éber Bessa;



O avançado do Marítimo Dyego Sousa treinou esta sexta-feira e foi convocado para a visita de sábado ao terreno do Vitória de Guimarães, em jogo da 19.ª jornada da Liga NOS.O jogador brasileiro é ouvido durante a tarde de hoje no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) devido à agressão a um árbitro-assistente no particular com o Tondela, em julho do ano passado.

