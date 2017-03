Continuar a ler

De baixa para o encontro com os sadinos está de certeza Pedro Coronas, que deverá ficar afastado cerca de três semanas na sequência da entorse no tornozelo direito que sofreu esta semana. Gottardi e Gildo são outras baixas.



Subsistem algumas dúvidas relativamente ao onze maritimista, onde pode reentrar o médio Fransérgio, que cumpriu castigo, bem como Éber Bessa, suplente utilizado na última jornada.



O avançado Dyego Sousa lesionou-se na parte final do treino de ontem do Marítimo e está em dúvida para o jogo com o V. Setúbal. O brasileiro – futuro jogador do Sp. Braga – sofreu um traumatismo no pé direito numa jogada dividida com um colega, tendo de receber assistência médica. Hoje vai ser reavaliado pelo departamento clínico, admitindo-se que possa estar apto para amanhã.Caso contrário, Daniel Ramos pode apostar em Keita, reforço de janeiro que já fez parte da última convocatória e aguarda a estreia oficial pelos verde-rubros. Donald Djoussé é a outra alternativa.

Autor: Gonçalo Vasconcelos