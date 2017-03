O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) reduziu o castigo de Dyego Sousa para 6 meses. O jogador e o Marítimo já foram notificados da decisão, pelo que o avançado de 27 anos só volta a jogar em julho, quando já representar o Sp. Braga.

A decisão do TAD ainda é passível de recurso para o Tribunal Central Administrativo, mas neste caso sem efeitos suspensivos, prerrogativa que lhe permitiu continuar a competir nos últimos meses, enquanto o tribunal avaliava o seu caso. O brasileiro já cumpriu cerca de 2 meses, pelo que lhe faltam quatro.

Continuar a ler

Recorde-se que Dyego Sousa foi suspenso inicialmente por 9 meses pelo Conselho de Disciplina da FPF, na sequência de uma agressão a um árbitro-assistente, Eduardo Alves, no jogo da pré-época com o Tondela, realizado no Centro de Estágios do Luso. Seguiram-se recursos para o Conselho de Justiça, que lhe negou provimento, e em seguida para o TAD, que agora tomou a decisão final.

Agradecido ao Sindicato

Contactado por Record, o jogador confirmou que já foi notificado. "Naturalmente que fico triste. Acho que 6 meses é muito tempo, mas tenho de aceitar a decisão. Quero apenas agradecer o apoio que me deu o Sindicato dos Jogadores, desde o dr. João Nogueira, advogado que me defendeu, ao presidente Joaquim Evangelista. Estiveram sempre do meu lado", assinalou.

Dyego Sousa ainda não conversou com o presidente do Marítimo, Carlos Pereira, mas é natural que o faça hoje, dia em que a equipa de Daniel Ramos regressa ao trabalho. O jogador, que não defrontou o V. Setúbal na última jornada devido a lesão, ainda fez 21 jogos pelos madeirenses esta época, obtendo 8 golos – 5 no campeonato, 1 na Taça de Portugal e 2 na Taça CTT. Recorde-se que o dianteiro já se comprometeu com o Sp. Braga para a próxima época, assinando um contrato válido por quatro anos.