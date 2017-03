A suspensão de Dyego Sousa até final da época, revelada esta terça-feira por Record, terá naturalmente consequências. O presidente do Marítimo, Carlos Pereira, ainda não se reuniu com o jogador, mas é seguro que o procedimento da SAD será o mesmo das outras vezes: fica suspenso de toda a atividade, com perda de vencimento.

"Quem o suspendeu não fomos nós. Ele está impedido de exercer a sua profissão e tem de assumir as suas responsabilidades. Vamos seguir o acórdão do TAD. Não vai estar mais ao serviço do Marítimo, nem sequer nos treinos", garante Carlos Pereira. Depois de analisado o acórdão, a SAD tomará uma decisão final, que pode passar por um acordo com o jogador.

Continuar a ler

APAF lamenta Descontente com a redução da pena ficou a APAF, pela voz de Luciano Gonçalves. "Nada contra o Marítimo ou o Dyego, mas não faz sentido o TAD ter alterado a decisão do CD da FPF. Não percebo o motivo para a despenalização (de 9 para 6 meses), e mais grave ainda é o tempo que se demorou para decidir. Isto quando andamos a pedir às instâncias do futebol que se acabe com este tipo de comportamentos. Ainda por cima, depois de agredir um árbitro, ele foi utilizado em 21 jogos", frisou.

Autor: Gonçalo Vasconcelos