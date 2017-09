Éber Bessa admitiu que empatar na casa do Sporting é um bom resultado, tendo em conta a valia e a forma do adversário. "Foi um resultado que na casa do Sporting, um adversário de grande porte, é muito bom. Mostrou que o nosso grupo tem valor. Não só os onzes que jogam na Liga mas também este onze, com alguns jogadores a serem poupados", confessou em declarações à Sport TV.

O brasileiro elogiou ainda a rotação que Daniel Ramos fez na equipa. "O treinador tem um bom plantel e tem consciência disso. Tem de gerir e com um grupo de qualidade é possível fazer isso", garantiu.