Lista de convocados:



Guarda-redes: Charles e Amir;



Defesas: Patrick, Maurício, Raúl Silva, Zainadine, Deyvison, Fábio China e Luís Martins;



Médios: Éber Bessa, Jean Cléber, Ghazaryan, Alex Soares e Fransérgio;



Uma lesão muscular na coxa direita afasta Edgar Costa do jogo de domingo com o Boavista . O extremo do Marítimo junta-se, assim, nas baixas a Erdem Sen, Gottardi, Coronas, Abdul-Basit e Gildo. Também fora da convocatória, relativamente à última jornada, ficou naturalmente Dyego Sousa, suspenso até o final da época.De realçar o regresso aos eleitos de Alex Soares, cumprido castigo, e do lateral madeirense Fábio China, depois de longa ausência devido a lesão.

Autor: Gonçalo Vasconcelos