A primeira meta traçada para esta temporada é a manutenção, procurando chegar aos 30 pontos, um número tangível para os verde rubros ainda na primeira volta, mas que Edgar Costa não dá como assegurado.



"A manutenção está próxima de ser atingida, mas nada está garantido e só vamos descansar quando acabar a época. Não acredito muito que 30 pontos sejam suficientes para garantir a manutenção. Acredito que seja pelos 35 porque este campeonato está mais equilibrado do que na época passada. Pela Liga Europa, não sei [quantos pontos]. O que nós queremos mesmo é fazer melhor do que na última época [sexto lugar, com 50 pontos]", referiu.



O treinador Daniel Ramos tem estado em evidência pelo trabalho feito ao longo dos 14 meses que já leva ao serviço do Marítimo e o extremo destaca uma palavra como essencial na relação entre o técnico e os jogadores: respeito.



"Todos sabem que ele está a fazer um excelente trabalho e tem uma coisa que respeitamos. Trabalha quando é para trabalhar, é amigo quando é preciso e existe um respeito mútuo, o que é muito importante", sublinhou.



O capitão do Marítimo, Edgar Costa, reconheceu esta terça-feira o trajeto positivo da equipa na Liga NOS, ao fim das primeiras 11 jornadas, embora tenha lembrado que ainda há muito por jogar. Os insulares venceram as últimas duas partidas, em casa com o Tondela (2-0) e fora com o Feirense (1-0), e ocupam o quinto lugar, com 22 pontos, os mesmos que o Sporting Braga, quarto classificado."Estamos a fazer uma boa época até agora e estamos todos de parabéns por isso, mas sabemos das dificuldades que temos pela frente. Os pés estão assentes no chão e o nosso objetivo é conquistar os três pontos todos os fins de semana", afirmou na conferência de imprensa, realizada após o treino.

Autor: Lusa