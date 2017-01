Eduardo Gottardi vai ser operado esta segunda-feira no Porto, a uma rotura do tendão de Aquiles, e não foi esquecido pelos colegas do Marítimo. Além das dedicatórias públicas do técnico Daniel Ramos e do central Raúl Silva, autor do segundo golo na vitória deste domingo sobre o Paços de Ferreira , também o turco Erdem Sen fez questão de lembrar o colega ao envergar a camisola número 32 após o apito final do árbitro. Uma atitude que mereceu aplausos do público, que acorreu em grande número aos Barreiros: 8226 espectadores.

Autor: Gonçalo Vasconcelos