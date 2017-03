O departamento médico do Marítimo tem cinco clientes. O mais recente é o turco Erdem Sen, que efetua tratamento a uma mialgia na coxa direita e falhou esta terça-feira o regresso da equipa ao trabalho. O influente médio vai ser reavaliado quarta-feira.De baixa está ainda Abdul-Basit, que faz tratamento e treino condicionado devido a um traumatismo na perna direita, juntando-se assim a Gottardi (recupera de cirurgia), Dyego Sousa e Coronas (ambos recuperam de entorses nos tornozelos).No próximo jogo com o Boavista, marcado para domingo à tarde, Daniel Ramos já pode contar com Alex Soares, que cumpriu castigo.

Autor: Gonçalo Vasconcelos