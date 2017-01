O médio brasileiro Esquerdinha, que rescindiu este mês com o Marítimo, foi esta quinta-feira anunciado como reforço do Madureira, equipa do campeonato de futebol do Rio de Janeiro. Esquerdinha vai reencontrar na formação do Rio de Janeiro o técnico Paulo César Gusmão, com quem trabalhou no Marítimo até setembro do ano passado.No total, o camisola 40 dos insulares realizou apenas sete partidas - seis no campeonato e uma na Taça de Portugal - e não jogava desde 26 de novembro, no 0-0 com o Desportivo de Chaves.Esta é a terceira saída do Marítimo no mercado de transferências de inverno, após Dirceu ter rumado ao Figueirense e Samuel Santos ter regressado ao Botafogo de Ribeirão Preto, ambas as formações brasileiras.

Autor: Lusa