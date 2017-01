Continuar a ler

O antigo Estádio dos Barreiros esteve em remodelação durante vários anos e finalizou com a abertura da nova bancada poente em dezembro do ano passado.



O palco irá receber a seleção portuguesa de futebol a 28 de março, num jogo particular diante da Suécia, e Carlos Pereira já demonstrou publicamente o interesse em também acolher a final da Taça da Liga na próxima temporada.





O Estádio do Marítimo recebeu a certificação de Estádio Premium da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), passando a ser um recinto de nível 1, anunciou este domingo o clube madeirense.A placa foi exibida pela primeira vez no sábado, pelo presidente verde rubro, Carlos Pereira, antes do jogo com o Sporting, que terminou empatado a duas bolas.

Autor: Lusa