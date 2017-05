Continuar a ler

A melhor época



O presidente Carlos Pereira não escondeu que chorou no final do jogo de Paços no balneário e manifestou-se orgulhoso pela proeza obtida e pela receção no Funchal. "É uma noite memorável e até surpreendente para mim. É a 9.ª vez que vamos à Europa, mas é a melhor, pela receção que tivemos no aeroporto e no Funchal e todas as dificuldades que soubemos ultrapassar. É obra também de todos os que nos acompanham jogo após o jogo e pelos estudantes que foram à Capital do Móvel. Já recebi chamadas dos quatro cantos do mundo", assinalou.

O futuro continua a ser encarado com a filosofia de sempre. "Queremos continuar a fazer o melhor, mas sem entrar em derrapagens, para podermos entrar bem na pré-eliminatória e play-off da Liga Europa. Vamos tentar chegar à fase de grupos, mas nunca hipotecando o nosso futuro", garantiu.

O dirigente diz que a continuidade de Daniel Ramos não está em causa. "Apostámos nele e penso que esta receção o tocou bem fundo. Tem dois anos de contrato e vai agora participar numa prova europeia. Fiquei dececionado com o início da época, mas valeu a pena mudar a tempo e trazer o Daniel, para sustentar a qualidade e preparar o futuro", frisou, pormenorizando: "Ele conhece a equipa, conhece o meio ambiente e a massa associativa, pelo que creio que vai continuar. A não ser que apareça algo de muito surpreendente", finalizou.







O presidente Carlos Pereira não escondeu que chorou no final do jogo de Paços no balneário e manifestou-se orgulhoso pela proeza obtida e pela receção no Funchal. "É uma noite memorável e até surpreendente para mim. É a 9.ª vez que vamos à Europa, mas é a melhor, pela receção que tivemos no aeroporto e no Funchal e todas as dificuldades que soubemos ultrapassar. É obra também de todos os que nos acompanham jogo após o jogo e pelos estudantes que foram à Capital do Móvel. Já recebi chamadas dos quatro cantos do mundo", assinalou.O futuro continua a ser encarado com a filosofia de sempre. "Queremos continuar a fazer o melhor, mas sem entrar em derrapagens, para podermos entrar bem na pré-eliminatória e play-off da Liga Europa. Vamos tentar chegar à fase de grupos, mas nunca hipotecando o nosso futuro", garantiu.O dirigente diz que a continuidade de Daniel Ramos não está em causa. "Apostámos nele e penso que esta receção o tocou bem fundo. Tem dois anos de contrato e vai agora participar numa prova europeia. Fiquei dececionado com o início da época, mas valeu a pena mudar a tempo e trazer o Daniel, para sustentar a qualidade e preparar o futuro", frisou, pormenorizando: "Ele conhece a equipa, conhece o meio ambiente e a massa associativa, pelo que creio que vai continuar. A não ser que apareça algo de muito surpreendente", finalizou.

A equipa do Marítimo foi recebida de forma apoteótica no regresso à Madeira, depois de carimbada a 9.ª qualificação europeia, com o nulo em Paços de Ferreira. Centenas de adeptos receberam a comitiva, ao início da madrugada, no "Aeroporto da Madeira Cristiano Ronaldo", mas a festa prosseguiu pela noite dentro. A equipa seguiu depois em autocarro descapotável até a capital madeirense, onde era aguardada no Largo do Município e seria recebida na Câmara do Funchal pelo edil Paulo Cafôfo.Na hora da consagração, o técnico Daniel Ramos ouviu os adeptos pedirem "fica fica" e aos jornalistas admitiu que pretende um projeto ambicioso para a próxima época. "Tenho contrato e tudo o que me tem acontecido no Marítimo leva-me a crer que a continuidade é um passo normal. O presidente está a par de algumas abordagens de clubes e ele sabe que uma eventual saída do Marítimo passaria sempre por ele. Sabe também que desejo o meu progresso, mas se vai acontecer no imediato ou depois... isso não sei. Mas sei que estou grato pela oportunidade, quero continuar a progredir e... quero mais e melhor. Se me for proporcionado no Marítimo, fico sem problema algum; se acharmos que algo de diferente possa acontecer, sempre de acordo com o Marítimo, também não haverá problema", disse, reconhecendo existirem sondagens de Portugal e do estrangeiro. "Estamos a trabalhar já no planeamento da próxima época e é importante para o treinador sentir aquilo que se quer e qual é o projeto. No início da semana vamos trabalhar nisso", informou.

Autor: Gonçalo Vasconcelos