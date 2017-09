Continuar a ler

O plantel principal de futebol esteve presente e os jogadores, tal como o treinador Daniel Ramos, distribuíram sorrisos, autógrafos e juntaram-se aos sócios e simpatizantes na hora de tirar fotografias.Após o cantar dos parabéns, com direito a um enorme bolo, equipado de 'verde rubro', Carlos Pereira falou com os jornalistas e confidenciou a sua felicidade num dia histórico."São 107 anos com uma vida pujante, feliz, com credibilidade e sem ansiedade. Queremos continuar assim, ser do povo, não renegar as suas origens, não perder a humildade, que é característica do Marítimo e é isso que tem feito a diferença em relação aos outros", referiu.Os jantares de gala deixaram de existir para reduzir o dinheiro gasto no dia de aniversário e Carlos Pereira considera que o retorno acaba por ser maior."Nós optámos nos últimos anos por vir para a rua, festejar com as pessoas, vir demonstrar aquilo que o Marítimo tem. Não só tivemos o benefício financeiro como tivemos o retorno da aderência das pessoas, gratuitamente, graciosamente e com vontade de conviver neste ambiente", justificou.A lembrar o passado e a festejar o presente, os olhos também estão postos no futuro e existem dois grandes objetivos em mente para o líder maritimista."O sonho é concretizar o estádio, que está utilizável, mas não concretizado. É um sonho que parecia uma utopia no princípio, mas que deixou de ser e estamos a chegar ao fim. O outro sonho, face ao crescimento que o Marítimo teve, é dar um passo mais acelerado para pensarmos na Academia", revelou.Mesmo tendo condições de trabalho suficientes, falta ao Marítimo espaços e também privacidade para procurar "formar melhor" e "rentabilizar o investimento" feito pelo clube.Carlos Pereira disse ainda compreender o apoio dos pais aos filhos, mas quer evitar a "Cristianomania", passando por "separar o trabalho dos técnicos, a vontade dos atletas e o egoísmo dos pais".O momento da equipa principal também foi abordado e o terceiro lugar na I Liga é visto com enorme orgulho, além da exibição e o empate (0-0) conseguido em Alvalade, diante do Sporting, para a Taça da Liga."Eu sempre disse que esta equipa era mais equilibrada e com mais soluções do que as anteriores e ontem (terça-feira) voltámos a confirmar isso tudo. Qualquer presidente tem de estar feliz pelo trabalho que tem sido feito ao longo desta época, mas isto não é como começa, é como acaba", destacou.Tal como Daniel Ramos já havia referido, Carlos Pereira coloca o campeonato no topo das prioridades, mas continua a olhar para a Taça da Liga, prova em que o Marítimo foi duas vezes finalista, com respeito.