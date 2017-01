Continuar a ler

Lista de convocados:



Guarda redes: Charles e Wellington;

Defesas: Patrick, Maurício, Raúl Silva, Zainadine e Deyvison;

Médios: Jean Cléber, Erdem Sen, Alex Soares, Éber Bessa e Fransérgio;

Avançados: Dyego Sousa, Djoussé, Edgar Costa, Ghazaryan, Brito e Xavier.





O técnico do Marítimo, Daniel Ramos, mudou dois jogadores na convocatória para o jogo com o Sporting. Assim, relativamente à última partida com o P. Ferreira, regressam de castigo Fransérgio e Edgar Costa, saíndo Coronas (não recuperou da lesão numa coxa) e Carlos Daniel.Além de Coronas, continuam de baixa Gottardi e Fábio China.

Autor: Gonçalo Vasconcelos