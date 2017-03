O capitão Fransérgio passa a envergar as cores do Sp. Braga a partir de junho, mas antes ainda quer dar uma alegria aos adeptos: deixar o clube na Liga Europa. O brasileiro não quer fazer contas adiantadas e apenas pretende pensar "jogo após jogo".

"Todos falam numa possível ida à Europa. É sempre um sonho e pode ser que se concretize. Lá mais para a frente poderemos falar sobre isso e assumir essa responsabilidade. Agora, o importante é vencer o jogo de domingo, frente ao Arouca", disse o médio.

Sobre a partida de domingo, Fransérgio garante que a equipa tem "tem de assumir o favoritismo" no Funchal. "Estou no Marítimo há três anos e nunca vi os nossos adeptos como este ano. Dá vontade de jogar em casa, dando vontade de dar sempre algo mais, Como capitão, depois do aquecimento, digo sempre aos meus companheiros: vamos correr mais e dar-lhes uma alegria. Eles merecem ter a felicidade da vitória", sublinhou o médio, de 26 anos.

Quanto ao futuro, recusou falar sobre a ida para Braga em 2017/18, mas mostrou-se aberto a esclarecer o que lhe vai na alma, a poucos meses do adeus aos Barreiros: "Logo que ficou confirmada a minha saída, coloquei na minha cabeça que tinha de dar o máximo pelo clube. Até porque nos próximos cinco anos não terei a oportunidade de voltar a jogar aqui. Gostava de sair e deixar o Marítimo na Liga Europa".



A pensar na oitava participação



O Marítimo participou em sete ocasiões na Taça UEFA, a última em 2012/13, já com a designação de Liga Europa. A melhor prestação sucedeu em 1993/94, com a chegada à 2ª ronda da prova.